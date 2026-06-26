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Jefferies abaisse son conseil sur Accor, le titre se contracte
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 11:38

L'analyste dégrade ce matin sa note sur le titre, passant de "achat" à "conserver", tout en ramenant son objectif de cours de 55 à 52 euros. Le marché réagit : le titre cède 2% en fin de matinée à Paris.

Selon Jefferies, la reprise rapide attendue au Moyen-Orient, qui représente environ 12% des revenus des chambres du groupe, devrait soutenir les résultats, mais ce scénario est désormais largement intégré dans les attentes du marché.

L'analyste, Simon Lechipre, juge en conséquence que le potentiel de revalorisation du titre est limité et réduit ses prévisions de bénéfice d'environ 4%, désormais inférieures d'environ 3% au consensus.

La note pointe aussi des performances décevantes de la division Management & Franchise, coeur de l'activité d'Accor. Malgré un RevPAR (Revenu par chambre disponible) supérieur aux objectifs, cette dynamique ne s'est pas traduite par une croissance des commissions ni par un levier opérationnel suffisant.

Jefferies souligne aussi que le développement de l'activité Luxury & Lifestyle reste en retrait des ambitions du groupe et que la rentabilité de la division Premium, Midscale & Economy continue de s'éroder.

Enfin, le bureau d'études estime que le profil de risque d'Accor demeure plus élevé que celui de ses principaux concurrents, en raison notamment de son exposition géographique au Moyen-Orient et d'une exécution opérationnelle jugée moins régulière. Il anticipe une croissance de l'EBITDA de près de 5% en 2026 et de 9% en 2027, soit un rythme légèrement inférieur aux objectifs de moyen terme du groupe.

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