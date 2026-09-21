Jefferies abaisse sa cible sur Boeing

Un Boeing 737-10 en phase d'essais. (Crédits: Boeing)
Jefferies confirme son conseil achat sur le titre Boeing, avec un objectif de cours abaissé de 295 à 265 USD.
L'analyste Sheila Kahyaoglu revoit surtout à la baisse ses attentes de génération de trésorerie. Elle ramène ses prévisions de flux de trésorerie disponible à 2,2 MdsUSD en 2026 (vs 2,9 MdsUSD auparavant), à 4,8 MdsUSD en 2027 (vs 6,7 MdsUSD) et 8 MdsUSD en 2028 (contre 8,8 MdsUSD).
Selon l'analyste, Boeing aura besoin de quelques mois supplémentaires pour stabiliser les cadences de production de sa division d'avions commerciaux. La réduction des stocks devrait également dégager moins de trésorerie que prévu à court terme, notamment parce que la montée en cadence de la production mobilise davantage de stocks.
Sheila Kahyaoglu souligne que la stabilisation de la production du 737 à 47 appareils par mois "prend un peu plus de temps" en raison notamment de la production interne des ailes. Pour le 787, la cadence a atteint huit appareils par mois, mais les livraisons de moteurs ne permettent pas encore de passer à dix appareils, une étape qui pourrait être repoussée vers la fin de l'année.
Jefferies constate par ailleurs que la livraison des quelque 40 Boeing 737-7 et 737-10 déjà produits devrait désormais s'étaler sur environ 18 mois, contre environ 12 mois envisagés précédemment. La nouvelle cible de 265 USD repose sur un rendement du flux de trésorerie disponible de 3,6%, appliqué à un flux par action attendu en 2028 de 9,49 USD.
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