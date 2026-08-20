JD Sports revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison d'une baisse des ventes aux États-Unis ; son cours de bourse s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires à périmètre constant en baisse de 3,1 % au deuxième trimestre

* Baisse de 6,8 % sur le marché clé d'Amérique du Nord

* Le distributeur impute cette baisse à la morosité de la consommation

* Révision à la baisse des prévisions de bénéfice pour 2026/27, désormais comprises entre 700 et 800 millions de livres sterling

* L'action recule de 12 %

(Ajout d'un paragraphe sur les actions au paragraphe 2 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 13) par James Davey

Le distributeur britannique de vêtements de sport et de mode JD Sports JD.L a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices jeudi, après une chute des ventes au deuxième trimestre sur son marché clé, l'Amérique du Nord, ce qui a entraîné une forte baisse de son cours.

L'action de JD, cotée au FTSE 100 et qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, a chuté de 12 % en début de séance, après l'annonce d'une baisse de 3,1 % du chiffre d'affaires à périmètre constant du groupe sur les 13 semaines closes au 1er août, alors qu'il avait déjà reculé de 2,5 % au premier trimestre .

Elles ont reculé de 6,8 % en Amérique du Nord et de 2,7 % en Europe, mais ont progressé de 0,8 % au Royaume-Uni et de 1,4 % en Asie-Pacifique.

FAIBLESSE DE LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS

JD a expliqué que ses résultats en Amérique du Nord reflétaient un affaiblissement de la confiance des consommateurs, un trimestre plus calme pour les produits de chaussures très recherchés et un report de la demande liée à la rentrée scolaire de juillet vers la première quinzaine d’août.

Le groupe a indiqué que la catégorie des chaussures restait en berne à l’échelle du groupe, compte tenu des pressions exercées sur les consommateurs et de ce qu’il a qualifié d’« évolution continue du cycle des produits » chez ses principaux partenaires de marque.

JD a également souligné un marché « très axé sur les promotions », « qui pourrait persister au second semestre ».

Le groupe a indiqué que les vêtements et les accessoires avaient enregistré de bons résultats dans toutes les régions, tandis que le Royaume-Uni avait connu de fortes ventes de maillots de football.

Le groupe a perdu près d’un tiers de sa capitalisation boursière au cours des deux dernières années, ce qui reflète la pression exercée sur sa clientèle principale – jeune et moins aisée –, un marché dominé par les promotions, ainsi qu’un manque d’innovation de la part de Nike NKE.N , qui est en train de réorganiser son activité et représente plus de 40 % du chiffre d’affaires du groupe.

JD ADOPTE UNE « APPROCHE PRAGMATIQUE »

JD prévoit désormais pour l’exercice 2026/27 un bénéfice avant impôts et éléments d’ajustement compris entre 700 et 800 millions de livres sterling (952 millions à 1,09 milliard de dollars).

Ces chiffres sont à comparer aux prévisions précédentes, qui s’établissaient entre 750 et 850 millions de livres sterling, et aux 852 millions de livres sterling enregistrés en 2025/26.

Avant la mise à jour de jeudi, les analystes tablaient en moyenne sur 781 millions de livres sterling.

« Nos prévisions reflètent une vision pragmatique des conditions de marché externes », a déclaré le directeur général Regis Schultz.

Kate Calvert, analyste chez Investec, a déclaré que les actions de JD avaient peu de chances de progresser « tant que les révisions à la baisse ne cesseront pas, que les stocks excédentaires ne seront pas écoulés et que Nike ne montrera pas une meilleure dynamique, ce qui, selon nous, ne devrait pas se produire avant l’année civile prochaine ».

(1 dollar = 0,7349 livre sterling)