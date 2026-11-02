JCDecaux remporte un contrat avec le Centre Pompidou

JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Artvertising a été choisie par le Centre Pompidou pour déployer des dispositifs publicitaires et décoratifs sur la façade du bâtiment pendant toute la durée de sa rénovation, jusqu'à sa réouverture prévue en 2030.

Ce projet vise à contribuer au financement des travaux de restauration du monument tout en transformant le site en un espace d'expression artistique et publicitaire à ciel ouvert. Les installations pourront également s'accompagner d'opérations événementielles et immersives sur la place Stravinsky, afin de maintenir l'attractivité du lieu durant les travaux.