JCDecaux envisage de vendre une part supplémentaire de sa participation dans APG|SGA à NZZ

* ENVISAGE DE VENDRE UNE PART SUPPLÉMENTAIRE DE SA PARTICIPATION DANS APG|SGA À NZZ
* A SIGNÉ UN ACCORD D'ACHAT D'ACTIONS AVEC NZZ, EN VERTU DUQUEL JCDECAUX SE VENDRA 325.519 ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES D'APG|SGA, 10,85 % DU CAPITAL
* À L'ISSUE DE CETTE OPÉRATION, LA PARTICIPATION DE JCDECAUX SE DANS APG|SGA SERA D'ENVIRON 5,6 %
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE APRÈS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D'APG|SGA AU PRINTEMPS 2026
