Janus Henderson Investors recrute deux professionnelles de la gestion actions

Janus Henderson Investors annonce deux recrutements dans sa gestion actions monde afin de remplacer deux départs.

Helen Jewell rejoindra la société en tant que responsable des actions EMEA et Asie-Pacifique le 1 er décembre 2026?; elle sera basée à Londres. Shilpee Raina rejoindra la société en tant que gérante principale du fonds phare dédié aux grandes capitalisations growth, Janus Henderson Forty, ainsi que de l’ETF Transformational Growth (JXX), aux côtés de l’actuel gérant Brian Recht. Elle rejoindra la société le 1er janvier 2027 et sera basée à New York.

Helen Jewell succède à Lucas Klein, qui prend sa retraite du secteur de la gestion d’actifs après près de trois décennies passées dans les secteurs des services financiers et des services aux entreprises. Shilpee Raina remplace de son côté le gérant de portefeuille Nick Schommer, qui quittera Janus Henderson après treize ans au sein de la société.

Helen Jewell sera chargée de diriger les équipes de gestion de portefeuille et de recherche en actions de Janus Henderson dans les régions EMEA et Asie-Pacifique. Elle rejoindra également le comité exécutif de Janus Henderson. Helen Jewell vient de BlackRock, où elle occupait jusqu'à récemment le poste de CIO pour les actions fondamentales. Elle a également passé dix ans chez Goldman Sachs, où elle était directrice adjointe de la recherche pour la zone EMEA au sein du département Global Investment Research. Elle a débuté sa carrière chez Deutsche Bank.

Shilpee Raina occupera de son côté le poste de gérante de portefeuille principale des fonds Janus Henderson Forty et Transformational Growth aux côtés de Brian Recht, qui continuera d’exercer ses fonctions de gérant de portefeuille pour ces fonds. Ce duo allie les plus de deux décennies d’expérience de Shilpee Raina en matière d’investissement sur l’ensemble du spectre des actions à grande capitalisation à la connaissance approfondie de Brian Recht en matière de stratégies d’investissement. Ed Su restera gérant de portefeuille du fonds Janus Henderson Contrarian après le départ de Nick Schommer.

Shilpee Raina rejoint Janus Henderson après avoir travaillé chez J.P. Morgan Asset Management, où elle occupait le poste de co-gérante de portefeuille au sein de la stratégie Large Cap Core Equity. Elle était auparavant analyste de recherche pour les fonds JPMorgan Equity Income et U.S. Value, en charge du secteur de la consommation. Elle a rejoint J.P. Morgan Asset Management en 2005.