Janus Henderson et HSBC lancent un fonds mondial thématique

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce le lancement du fonds Janus Henderson Horizon Discovering New Alpha (DNA), un fonds d'actions mondiales réservé exclusivement aux clients HSBC Private Bank et Premier en Asie, en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient pour une période initiale de six mois. Il se concentre sur sept domaines de transformation - automatisation plus intelligente, mobilité, changements de mode de vie, longévité, biotechnologie, souveraineté et zéro émission nette 2.0 - afin d'identifier les entreprises présentant un potentiel de croissance à long terme.

DNA est un fonds diversifié à l'échelle mondiale composé d'environ 50 actions à forte conviction, en phase avec les tendances structurelles qui façonneront les marchés de demain. Il a été conçu pour répondre aux préoccupations croissantes des investisseurs concernant la performance de plus en plus concentrée autour d'un petit nombre d'entreprises.