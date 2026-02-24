Whirlpool glisse après avoir lancé des offres d'actions et de titres convertibles pour un montant de 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février -

** Les actions de Whirlpool WHR.N ont baissé de 7,7 % à 76,84 $ sur un faible volume de pré-marché, le fabricant d'appareils électroménagers étant à la recherche de capitaux

** WHR est en passe de baisser pour la huitième séance consécutive, si les pertes se maintiennent.

** La société a lancé en fin de journée des offres publiques () d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 3 ans pour un montant prévu de 800 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net des offres simultanées pour rembourser une partie de sa facilité de crédit renouvelable et à des fins générales, y compris des investissements stratégiques dans l'intégration verticale et l'automatisation

** Wells Fargo, JP Morgan et Citigroup sont les principaux teneurs de livres

** Whirlpool, basée à Benton Harbor, Michigan, a ~56,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 4,7 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions ont augmenté de 15 % depuis le début de l'année. Cependant, l'action a perdu ~26% par rapport à son plus haut intraday sur 52 semaines de 111,96 $ atteint début juillet

** La note moyenne de 10 analystes est "hold"; PT médian $79.50, selon les données de LSEG