(Actualisé avec Home Depot, Nvidia, IBM, secteur financier, logiciels, Keysight Technologies, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC :

* HOME DEPOT HD.N - La plus grande chaîne de bricolage a publié mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre, grâce notamment à la demande des entrepreneurs professionnels et des consommateurs optant pour des réparations à moindre coût.

L'action prend 4% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) de la start-up chinoise DeepSeek a été entraîné sur la puce Blackwell du groupe américain malgré les restrictions de Washington, a déclaré lundi à Reuters un haut responsable de l'administration Trump.

Le groupe publiera ses

résultats

mercredi après la cloche, ce qui constituera un test important pour le secteur de l'IA.

* IBM IBM.N - L'action du groupe américain est à surveiller mardi après qu'elle a accusé lundi sa plus forte baisse quotidienne en plus de 25 ans (-13,2%), la start-up spécialisée dans l'IA Anthropic ayant déclaré que son outil Claude Code pouvait être utilisé pour moderniser un langage de programmation fonctionnant sur les systèmes IBM.

Les valeurs du SECTEUR FINANCIER et DES LOGICIELS ont de nouveau subi de lourdes pertes lundi, certains analystes attribuant celles-ci à un rapport alarmant publié par Citrini Research sur les menaces que représente l'essor de l'IA pour l'économie mondiale.

* FEDEX FDX.N a déposé lundi une plainte devant le Tribunal américain du commerce international (CIT) pour obtenir le remboursement des droits de douane dits "réciproques" mis en place l'an dernier par le président Donald Trump mais que la Cour suprême des Etats-Unis a invalidés vendredi dernier.

* SECTEUR AURIFÈRE - NEWMONT NEM.N , BARRICK MINING B.N , GOLD FIELDS GFI.N et ANGLOGOLD ASHANTI AU.N reculent en avant-Bourse de 1% à 1,9% alors que le cours de l'or a cédé de plus de 1% en début de séance. Le métal jaune revient d'un plus haut de trois semaines dans un contexte de raffermissement du dollar et de prise de bénéfices, tandis que les investisseurs attendent des éclaircissements sur les droits de douane, le président américain Donald Trump ayant lancé de nouvelles menaces contre les pays qui voudraient se retirer des accords commerciaux avec Washington.

* SECTEUR DU STREAMING - La Grande-Bretagne a annoncé mardi que NETFLIX NFLX.O , Prime Video d'AMAZON AMZN.O , Disney+ de WALT DISNEY DIS.N et les services de "streaming" d'autres opérateurs seraient tenus de respecter les mêmes règles en matière de contenu et d'accessibilité que les diffuseurs traditionnels comme la BBC.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , soutenu par le milliardaire Larry Ellison, fondateur d'ORACLE ORCL.N , monte de 2,8% en avant-Bourse après avoir relevé l'offre initiale soumise à WARNER BROS DISCOVERY WBD.O dans la bataille avec NETFLIX

NFLX.O pour le contrôle des actifs du groupe de médias, propriétaire de HBO Max, a-t-on appris lundi de source proche du dossier. La nouvelle offre de Paramount, qui améliore sa proposition initiale de 108,4 milliards de dollars, grimpe à 30 dollars par action pour l'ensemble de la société, contre un montant de 27,75 dollars par action proposé par Netflix.

* APPLE AAPL.O va transférer une partie de la production de son ordinateur Mac Mini de l'Asie vers les Etats-Unis, dans le cadre d'une nouvelle initiative sur sa production locale qui devrait démarrer cette année dans une usine Foxconn au nord de Houston, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

* JPMORGAN CHASE JPM.N a annoncé lundi qu'il maintenait ses prévisions de dépenses annuelles ajustées à 105 milliards de dollars, alors que la banque continue de mettre en oeuvre ses projets de modernisation d'agences et d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA). Le titre montait légèrement dans les transactions hors séance.

* PFIZER PFE.N a conclu un accord de licence pour l'ecnoglutide, le traitement du diabète de type 2 de Sciwind Biosciences, avec des versements pouvant atteindre 495 millions de dollars en fonction des étapes franchies, a déclaré mardi le fabricant chinois de médicaments.

* HIMS & HERS HEALTH HIMS.N chute de 6,7% en avant-Bourse. Le groupe de santé en ligne a annoncé lundi anticiper un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le premier trimestre, citant un impact de 65 millions de dollars dû à des modifications dans l'expédition de produits antiobésité.

* KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS.N grimpe de 16,2% en avant-Bourse, le fabricant d'équipements électroniques ayant annoncé une prévision de bénéfice supérieure aux estimations pour le deuxième trimestre.

* APOLLO APO.N - RBC entame le suivi de la valeur à "performance en ligne avec le secteur", avec un objectif de cours à 142 dollars.

* BLACKSTONE BX.N , KKR KKR.N - RBC entame le suivi des deux valeurs à "surperformance".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)