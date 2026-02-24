Stellantis France: les syndicats acceptent l'accord salarial prévoyant une augmentation de 2,1%

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Quatre syndicats de Stellantis France ont signé l'accord négocié avec la direction qui prévoit une augmentation de 2,1% de la masse salariale, comme en 2025, a annoncé mardi la direction du groupe automobile.

"Notre proposition d'accord salarial, issue des négociations du 12 février, a été signée par quatre organisations syndicales: FO, CFTC, CFE-CGC et CFDT, qui représentent 84% des salariés de Stellantis Auto SAS France", a annoncé l'entreprise.

Cette proposition avait été faite par la direction après neuf heures de négociations au siège du groupe à Poissy (Yvelines) le 12 février. La direction a proposé "un budget de +2,1% de la masse salariale, dans un contexte d'inflation à 0,7%", a-t-elle précisé.

Selon l'accord, les techniciens bénéficieront d'une augmentation générale de 0,9%, à laquelle s'ajoutera, pour 75% d'entre eux, une augmentation individuelle de 1%. Les ouvriers auront droit à +1% pour tous et +0,9% pour 62% des effectifs. Enfin, 75 à 80% des cadres bénéficieront d'une augmentation individuelle, mais sans augmentation générale pour cette catégorie.

La CGT, qui n'a pas signé l'accord, avait dénoncé lors de ces négociations une augmentation générale "trop faible".

La direction annonce 2,1% de hausse "alors que c'est seulement 1% pour 40% de l'effectif", avait souligné Jérôme Boussard, de la CGT. Quant au "talon" de l'augmentation, c'est-à-dire le minimum de hausse perçue par chaque salarié, il se situe à 23 euros, ce qui "ne suffit pas à finir les fins de mois", avait-il ajouté.

Début février, le directeur général du groupe Stellantis, Antonio Filosa, avait annoncé que le constructeur, numéro 5 mondial, en perte de vitesse, allait passer des charges exceptionnelles colossales de 22 milliards d'euros dans ses résultats 2025, à cause d'une surestimation des ventes de voitures électriques, surtout aux Etats-Unis.