 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Janus Henderson développe ses propres outils d'intelligence artificielle
information fournie par AOF 11/06/2026 à 15:04

(Zonebourse.com) - Janus Henderson a annoncé le développement d'une suite d'outils d'intelligence artificielle destinés à renforcer ses activités d'investissement et de relation client. Le gestionnaire d'actifs s'appuie sur Percepta, société de transformation technologique du groupe General Catalyst, ainsi que sur les modèles d'IA Claude développés par Anthropic.

Le groupe déploie notamment deux plateformes propriétaires. PRISM vise à aider les équipes commerciales et marketing à mieux identifier les besoins des clients et à personnaliser leurs interactions. LIBROS est destiné aux analystes et gérants de portefeuille afin d'accélérer l'exploitation des recherches internes, des données de marché et des informations publiques.

Janus Henderson étend également l'usage de l'IA à l'ensemble de l'entreprise, notamment auprès des équipes d'ingénierie, d'investissement et des fonctions opérationnelles.

Selon la société, l'objectif n'est pas de remplacer l'expertise humaine mais de l'augmenter grâce à des outils conçus spécifiquement pour les métiers de la gestion d'actifs. Une approche qui vise à dépasser les limites des solutions génériques en connectant l'IA aux données et aux processus propres à l'entreprise.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

IA: Intelligence artificielle
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre en hausse, profite d'un nouveau rebond de la tech
    information fournie par AFP 11.06.2026 16:07 

    La Bourse de New York évolue en hausse jeudi, malgré un regain de tensions au Moyen-Orient, les indices étant soutenus par un rebond des valeurs technologiques. Vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 1,05%, l'indice élargi ... Lire la suite

  • Christophe Ellul, compagnon d'Elisa Pilarski, décédée en 2019 des suites de morsures canines, quitte le tribunal de Soissons le 3 mars 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Mort d'Elisa Pilarski: sursis pour son compagnon, euthanasie pour le chien Curtis
    information fournie par AFP 11.06.2026 15:45 

    Christophe Ellul a été condamné jeudi à quatre ans de prison avec sursis pour homicide involontaire après la mort de sa compagne Elisa Pilarski, tuée en 2019 par son pitbull Curtis, dont la justice a décidé l'euthanasie. Devant une salle comble du tribunal correctionnel ... Lire la suite

  • Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse aux journalistes à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs.
    La BCE relève ses taux pour étouffer dans l'œuf l'inflation
    information fournie par Reuters 11.06.2026 15:40 

    La Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs jeudi pour la première fois depuis près de ‌trois ans, dans l'espoir de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts de l'énergie en lien avec la guerre en Iran ne se propage plus largement ... Lire la suite

  • Wall Street, à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en hausse, profite d'un nouveau rebond de la tech
    information fournie par AFP 11.06.2026 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, malgré un regain de tensions au Moyen-Orient, les indices étant soutenus par un rebond des valeurs technologiques. Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 0,56%, l'indice ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 221,2 +0,73%
Pétrole Brent
92,58 -2,55%
SOITEC
128,8 +2,75%
2CRSI
48 -2,04%
STELLANTIS
5,78 +0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank