Janus Henderson développe ses propres outils d'intelligence artificielle

(Zonebourse.com) - Janus Henderson a annoncé le développement d'une suite d'outils d'intelligence artificielle destinés à renforcer ses activités d'investissement et de relation client. Le gestionnaire d'actifs s'appuie sur Percepta, société de transformation technologique du groupe General Catalyst, ainsi que sur les modèles d'IA Claude développés par Anthropic.

Le groupe déploie notamment deux plateformes propriétaires. PRISM vise à aider les équipes commerciales et marketing à mieux identifier les besoins des clients et à personnaliser leurs interactions. LIBROS est destiné aux analystes et gérants de portefeuille afin d'accélérer l'exploitation des recherches internes, des données de marché et des informations publiques.

Janus Henderson étend également l'usage de l'IA à l'ensemble de l'entreprise, notamment auprès des équipes d'ingénierie, d'investissement et des fonctions opérationnelles.

Selon la société, l'objectif n'est pas de remplacer l'expertise humaine mais de l'augmenter grâce à des outils conçus spécifiquement pour les métiers de la gestion d'actifs. Une approche qui vise à dépasser les limites des solutions génériques en connectant l'IA aux données et aux processus propres à l'entreprise.

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