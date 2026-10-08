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Janus Henderson boucle l’acquisition de Rantum Capital
information fournie par Agefi Asset Management 08/10/2026 à 08:00

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Janus Henderson annonce avoir finalisé l’acquisition de Rantum Capital, ayant obtenu l’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires. Basée à Francfort, Rantum est une société de gestion spécialisée sur les marchés privés, active dans les solutions de crédit privé et de capital-investissement en région DACH. Cette acquisition renforce l’expertise de Janus Henderson sur les marchés privés et élargit sa présence en Europe.

L’acquisition de Rantum élargit encore la plateforme de marchés privés de Janus Henderson, qui s’appuie déjà sur les expertises apportées par de récentes acquisitions et partenariats stratégiques. Cela inclut notamment Privacore, Victory Park Capital et NBK Capital Partners.

L'Agefi

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