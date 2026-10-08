Le choc géopolitique se répercute désormais sur les marchés financiers, selon Moulin (BCE)

Le nouveau gouverneur de la Banque de France participe au « Paris Finance Forum », un salon financier organisé à Paris
La quasi-totalité du choc inflationniste subi par l'Europe cette année est liée à l'énergie, mais les chocs géopolitiques à l'origine de la flambée des prix "se traduisent désormais par un choc financier", a déclaré jeudi Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France (BdF) et membre de la Banque centrale européenne (BCE).
"Ce que nous constatons, c'est que ce choc géopolitique se répercute également sur les marchés financiers", a-t-il dit lors d'une conférence à Istanbul.
"Les conditions financières ont été affectées par la hausse des taux d'intérêt (…) (car) il existe une forte corrélation entre le pétrole, les taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et les taux d'intérêt en Europe", a-t-il ajouté.
(Rédigé par Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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