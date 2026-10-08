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Le choc géopolitique se répercute désormais sur les marchés financiers, selon Moulin (BCE)
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 11:17

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Le nouveau gouverneur de la Banque de France participe au « Paris Finance Forum », un salon financier organisé à Paris

Le nouveau gouverneur de la Banque de France participe au « Paris Finance Forum », un salon financier organisé à Paris

‌La quasi-totalité du choc inflationniste ​subi par l'Europe cette année est liée à l'énergie, mais ​les chocs géopolitiques à l'origine de ​la flambée des ⁠prix "se traduisent désormais par un ‌choc financier", a déclaré jeudi Emmanuel Moulin, gouverneur de ​la ‌Banque de France (BdF) et ⁠membre de la Banque centrale européenne (BCE).

"Ce que nous constatons, c'est ⁠que ce ‌choc géopolitique se répercute ⁠également sur les marchés ‌financiers", a-t-il dit lors ⁠d'une conférence à Istanbul.

"Les conditions ⁠financières ont ‌été affectées par la hausse ​des taux ‌d'intérêt (…) (car) il existe une forte corrélation entre le ​pétrole, les taux d'intérêt à long terme ⁠aux Etats-Unis et les taux d'intérêt en Europe", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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