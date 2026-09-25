Jan-Hein Alfrink rejoint Allspring









Jan-Hein Alfrink a rejoint Allspring Global Investments en tant que directeur commercial pour l’Europe du Nord, a indiqué l’intéressé sur le réseau social Linkedin. Il était précédemment responsable des ventes institutionnelles européennes de Perpetual Group depuis quatre ans, poste qu’il a occupé jusqu’en septembre 2025. Avant cela, il a travaillé dix ans chez GAM, en tant que responsable de plusieurs zones géographiques, dont la France et Monaco. Il a aussi officié chez Candriam, Citi et Natixis IM.

L'Agefi

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