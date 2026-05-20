James Hardie annonce une baisse de ses résultats annuels en raison du ralentissement du marché immobilier en Amérique du Nord ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des fluctuations du cours de l'action; ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 7-8 et 13)

* Les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 sont en deçà des attentes du marché

* L'environnement opérationnel reste incertain - Directeur financier

* Les actions de Sydney reculent jusqu'à 5 %

par Nikita Maria Jino

James Hardie Industries JHX.AX a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes du marché, l'inflation et les pressions sur l'accessibilité au logement ayant pesé sur l'activité de construction résidentielle dans sa principale région, l'Amérique du Nord.

Les perspectives moroses de l'un des principaux fabricants mondiaux de fibrociment soulignent la pression à laquelle sont confrontés les fabricants de matériaux de construction en raison de la hausse des taux hypothécaires, des prix de l'immobilier et de l'accessibilité financière de plus en plus difficile.

La hausse des prix de l'énergie due au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran pèse également sur le budget des ménages, incitant les propriétaires à reporter leurs projets de rénovation de grande envergure.

"L'environnement opérationnel reste incertain. Nous ne tablons pas sur une reprise du marché", a déclaré le directeur financier Ryan Lada dans un communiqué. L'action de la société cotée en Australie a chuté jusqu'à 5,1 % à 25,41 dollars australiens, son plus bas niveau en sept semaines et sa plus forte baisse intrajournalière en près de trois semaines.

Le chiffre d'affaires net prévu pour l'exercice se terminant en mars 2027, compris entre 5,25 et 5,41 milliards de dollars, et le résultat d'exploitation ajusté total, compris entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars, se situaient tous deux en dessous du consensus de Visible Alpha à leur valeur médiane.

"En l'absence manifeste de demande, les derniers résultats soulignent encore davantage les perspectives difficiles à court terme", a déclaré Greg Smith, spécialiste en investissement chez le gestionnaire de patrimoine Generate KiwiSaver Scheme.

"Ainsi, même si Hardie a bien géré ses opérations, l'entreprise est confrontée à des vents contraires conjoncturels."

Le résultat net ajusté du groupe pour 2026 a chuté à 595,7 millions de dollars, contre 644,3 millions il y a un an, soit un peu moins que l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s'élevait à 597,7 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires net a bondi de 25 % pour atteindre 4,84 milliards de dollars, mais n'a pas répondu aux attentes de Visible Alpha, pénalisé par la baisse des volumes de produits, des difficultés liées aux conditions météorologiques et des pressions sur l'accessibilité financière.

"Les conditions du marché sont restées difficiles, avec une activité de construction modérée et des pressions persistantes sur l'accessibilité financière", a déclaré la société. L'acquisition l'année dernière du fabricant américain de produits d'extérieur AZEK a contribué à la croissance du chiffre d'affaires au cours de cette période grâce à l'intégration .

Cependant, Greg Smith a déclaré que l'opération avait été mal programmée sur le plan conjoncturel, la nouvelle activité étant exposée au même ralentissement du marché immobilier.