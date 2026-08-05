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Jacobs dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande dans le secteur des infrastructures
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 00:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre , grâce à une forte demande pour ses services d'infrastructure de centres de données .

La demande en infrastructures de centres de données a explosé à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent l’IA, ce qui profite à des sociétés telles que Jacobs, qui propose des services de planification, d’ingénierie et de gestion de chantier.

Voici quelques détails:

* "À mesure que les dépenses liées au développement de l’IA se sont intensifiées, nous avons pu… contribuer à la mise en place d’installations de fabrication et de calcul de plus en plus complexes", a déclaré Venk Nathamuni, directeur financier.

* Le résultatd'exploitation de Jacobsdans son segment "infrastructures et installations de pointe" a progressé de 13,6% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre268 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté de la société basée à Dallas, au Texas, a atteint1,84 dollar par action au cours du trimestre clos en juin, contre1,62 dollar il y aun an.

* Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de1,83 dollar par action.

* Le chiffre d’affaires de Jacobs au troisième trimestre a progressé de 34,5% pour atteindre4,08 milliards de dollars , contre3,03 milliards de dollars un an plus tôt.

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