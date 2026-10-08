J.P. Morgan abaisse la note de HubSpot en raison d'une reprise “incertaine” de la croissance du chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** J.P. Morgan abaisse la note de l'éditeur de logiciels marketing HubSpot HUBS.N de “surpondérer” à “neutre”
** Il abaisse également son objectif de cours à 240 dollarscontre 268 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 23,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** L'analyse cite “un calendrier incertain” pour la reprise de la croissance du chiffre d'affaires
** “Bien que l’action HUBS ait perdu plus de 40 % depuis le début de l’année, nous ne nous attendons pas à ce que l’intérêt des investisseurs se ravive et entraîne une réévaluation significative tant qu’il n’y aura pas de signes clairs indiquant que le ralentissement de la croissance a atteint son point le plus bas” – J.P. Morgan
** Treize des 37 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 23 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 250 $ – données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 45,2 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer