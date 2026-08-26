J.M. Smucker prévoit une baisse de son chiffre d'affaires annuel moins importante que prévu, grâce à une demande stable de café

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La société J.M. Smucker SJM.N , fabricant de la marque de café Folgers, a annoncé mercredi qu’elle prévoyait une baisse de son chiffre d’affaires annuel moins importante que prévu, grâce à une demande soutenue pour ses plats préparés et son café.

L'action de la société a progressé d'environ 4% en pré-ouverture, après que J.M. Smucker a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à des remboursements liés aux droits de douane.

Voici quelques détails:

* Les consommateurs soucieux de leur budget, sous la pression d’une inflation toujours élevée, choisissent de plus en plus de manger chez eux plutôt qu’au restaurant, ce qui stimule la demande de produits de première nécessité tels que le café et les confitures.

* La baisse des prix du café, qui avaient flambé ces dernières années en raison de la hausse des coûts du café vert et des droits de douane, a incité J.M. Smucker à baisser ses prix.

* La marge brute trimestrielle de la société a atteint 504,9 millions de dollars, dont 115,0 millions de dollars de remboursements de droits de douane.

* La société prévoit une baisse de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 1% et 2%, contre une prévision antérieure de recul de 3% à 4%.

* Elle s'attend à ce que le bénéfice ajusté sur l'ensemble de l'exercice se situe entre 10,50 et 11 dollars par action, contre une prévision antérieure de 9,75 à 10,25 dollars.

* Le chiffre d’affaires net du fabricant du beurre de cacahuète Jif pour le trimestre clos le 31 juillet s’est établi à 2,22 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 2,13 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Hors remboursements de droits de douane, le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 3,24 dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 2,22 dollars.