J&J investit 2 milliards de dollars aux États-Unis face aux menaces de droits de douane
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 12:51

Le logo de Johnson & Johnson

Johnson & Johnson s'est engagé jeudi à investir deux milliards de dollars (1,82 milliard d'euros) en Caroline du Nord pour étendre sa présence manufacturière aux Etats-Unis alors que l'administration de Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les importations de médicaments.

J&J a déclaré prévoir construire une nouvelle installation sur le site du fabricant de médicament sous contrat Fujifilm Diosynth, situé à Holly Springs, au cours des dix prochaines années.

L'expansion créerait environ 120 nouveaux emplois, a déclaré le groupe américain.

(Rédigé par Mariam Sunny à Bangalore, version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

2 commentaires

  • 13:07

    L UE est un outil au service de l amerique ... et l amerique veut que l UE ne soit qu un marché pour ses produits ... pas de droit de douane sur les produits americains qui rentrent dans l UE ...

