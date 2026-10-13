J&J dépasse les prévisions de bénéfices ; le conflit au Moyen-Orient pèse sur les ventes de dispositifs médicaux

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* Les ventes de Tremfya bondissent de 68 %, dépassant les prévisions

* Le directeur financier indique que le conflit au Moyen-Orient, l'austérité en Europe et les pressions sur les prix en Chine ont pesé sur les ventes d'appareils

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de détails sur la division orthopédique au paragraphe 9, d'un graphique)

par Michael Erman

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mardi un bénéfice légèrement supérieur aux prévisions, porté par les fortes ventes de Tremfya, un traitement contre les maladies immunitaires, mais les enjeux géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient, ont pesé sur son activité de dispositifs médicaux.

L'action de la société a chuté de plus de 2 % avant l'ouverture de la Bourse.

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 25,4 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 25,28 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de 2,59 dollars par action a également dépassé les attentes de Wall Street, qui s’établissaient à 2,54 dollars.

Les ventes pharmaceutiques ont bondi de 7,7 % au cours du trimestre, pour atteindre 16,76 milliards de dollars. Les ventes de la division des technologies médicales n’ont progressé que de 2,5 %, à 8,6 milliards de dollars au total. Hors des États-Unis, les ventes de cette division sont restées pratiquement stables.

Joe Wolk, directeur financier de J&J, a déclaré lors d'une interview que le conflit au Moyen-Orient , les mesures d'austérité en Europe et la politique de prix en Chine continuaient de peser sur les résultats à l'international, « mais peut-être de manière un peu plus marquée ».

Il a précisé que le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné une flambée des coûts du carburant tant aux États-Unis qu’à l’étranger, n’avait pas encore eu d’impact sur les coûts de l’entreprise, mais avait nui aux ventes dans la région.

« Ce sont des pays qui accordent toujours de l’importance à des systèmes de santé haut de gamme et qui en veulent réellement, comme le Koweït, les Émirats arabes unis ou l’Arabie saoudite. Ils sont fiers de disposer d’un système de santé solide, d’une très bonne qualité », a déclaré M. Wolk. « Mais leurs budgets sont désormais réorientés et alloués à la défense. »

Les ventes de sa division Abiomed, spécialisée dans les pompes cardiaques, sont également restées faibles après qu’une étude britannique publiée en début d’année a soulevé des questions concernant l’utilisation des pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque.

La société avait annoncé à la fin de l’année dernière son intention de scinder sa division orthopédique . J&J s’oriente vers la scission de son activité dédiée aux prothèses de hanche et de genou, a déclaré M. Wolk au Wall Street Journal.

Les ventes de Tremfya ont progressé de 68 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur environ 2,19 milliards de dollars, tandis que celles de Stelara, confronté à la concurrence des génériques, ont chuté de 54 % pour s’établir à 716 millions de dollars, un chiffre toutefois bien supérieur aux prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 591 millions de dollars. Tremfya a progressivement compensé la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara suite à ses récentes autorisations de mise sur le marché pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Les ventes de Darzalex, un traitement contre les cancers du sang, ont progressé d’environ 16 % pour atteindre 4,24 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,4 milliards de dollars.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel déclaré, portant le point médian à environ 101,2 milliards de dollars, contre 101,1 milliards précédemment. Elle a également relevé la fourchette de ses prévisions de bénéfice ajusté, avec un nouveau point médian de 11,10 dollars par action, contre 11,04 dollars auparavant.

L'action J&J a clôturé lundi à 263,73 dollars. Elle a progressé de 27 % cette année, surperformant à la fois le marché dans son ensemble et la plupart de ses concurrents du secteur de la santé.