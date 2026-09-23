IVO Capital dépasse 3,4 milliards d'euros d'encours

(Zonebourse.com) - IVO Capital poursuit sa croissance, portée par le regain d'intérêt des investisseurs pour la dette émergente. La société de gestion française indépendante annonce avoir collecté plus d'un milliard d'euros depuis le début de 2026, portant ses encours à 3,4 milliards d'euros au 15 septembre.

Son fonds phare, IVO EM Corporate Debt, concentre désormais 1,7 milliard d'euros d'actifs. Selon la société, il affiche une performance nette de 3,7% depuis le début de l'année pour sa part I en euros, avec un rendement annuel brut de 7,5%.

Cette dynamique accompagne l'expansion internationale d'IVO Capital. Après la Suisse, la société s'est développée en Europe du Nord, en Italie et en Amérique du Nord grâce à des recrutements dédiés. Elle ambitionne de porter la part de ses encours internationaux à un tiers du total d'ici trois ans, contre environ 16% actuellement.

IVO Capital élargit parallèlement son offre avec le lancement d'IVO EM Blend Hard Currency, une stratégie combinant dette souveraine et dette d'entreprise émergentes en devises fortes. L'objectif est d'arbitrer entre ces deux segments en fonction des conditions de marché et de diversifier les sources de performance.

La société estime enfin que la dette émergente bénéficie d'un environnement en évolution, marqué notamment par l'amélioration des fondamentaux de plusieurs économies émergentes et une moindre dépendance des actifs corporate à la seule trajectoire de la politique monétaire américaine.

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