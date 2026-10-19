Ithaca pourrait suspendre tout investissement supplémentaire en Grande-Bretagne si le projet Rosebank n'est pas approuvé, selon le Financial Times

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(Ajout de la réponse d'Ithaca Energy au point 6)

Le producteur de pétrole et de gaz Ithaca Energy ITH.L pourrait suspendre tout investissement supplémentaire en Grande-Bretagne si le gouvernement n'approuve pas son projet de gisement pétrolier de Rosebank en mer du Nord, a déclaré mardi son président, Yaniv Friedman, dans une interview accordée au Financial Times.

* La société souhaite investir davantage en mer du Nord, mais a besoin d’un soutien réglementaire et politique approprié, a déclaré M. Friedman, faisant écho aux préoccupations de son concurrent Equinor EQNR.OL

* L'investissement de 3,8 milliards de dollars d'Ithaca dans le développement de la mer du Nord est au point mort après que l'opposition des militants pour le climat a conduit à l'annulation de l'autorisation accordée pour ce projet

* Ithaca Energy détient 20 % de Rosebank, le reste étant détenu par Adura, une coentreprise entre Equinor et Shell

SHEL.L

* Le ministre britannique de l’Énergie a déclaré la semaine dernière que, si une décision concernant le gisement de gaz de Jackdaw en mer du Nord est imminente, celle relative à Rosebank prendra un peu plus de temps

* Le Royaume-Uni est désormais en concurrence avec d’autres opportunités au Canada, a déclaré le président, faisant référence à l’acquisition par Ithaca, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars canadiens (850,88 millions de dollars) de trois actifs pétroliers offshore auprès de la société canadienne Suncor Energy SU.TO

* Ithaca Energy n'a pas souhaité commenter cette information

(1 dollar américain = 1,4103 dollar canadien)