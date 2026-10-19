Suède: La dirigeante du Parti du Centre va étudier la possibilité de former un gouvernement

La Suède se prépare aux élections législatives de 2026

Le président ‌du Parlement suédois a déclaré lundi avoir demandé ​à la dirigeante du Parti du Centre, Elisabeth Thand Ringqvist, d'étudier les possibilités de formation d'un ​nouveau gouvernement, lui accordant une semaine pour rencontrer les autres partis.

Les ​élections du mois dernier ⁠ont donné au centre-gauche une courte majorité au ‌Parlement, mais si les quatre partis d'opposition soutiennent la dirigeante des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, ​au poste ‌de Première ministre, ils ne s'accordent ⁠pas sur la composition du nouveau gouvernement.

Elisabeth Thand Ringqvist va désormais étudier une alternative centriste, a déclaré ⁠le président ‌du Riksdag, Andreas Norlen, lors d'une conférence ⁠de presse, ajoutant qu’il n’était pas certain ‌de savoir qui deviendrait Premier ministre en ⁠cas de succès des discussions.

"Différentes options gouvernementales ⁠sont également ‌à l’étude, mais aucune ne semble progresser clairement, ​pour autant que je ‌puisse en juger", a déclaré Andreas Norlen.

Les députés ont rejeté jeudi, ​comme largement attendu, la proposition de Magdalena Andersson de former un gouvernement minoritaire, lors ⁠du premier des quatre votes au maximum avant la convocation obligatoire de nouvelles élections. La Suède n’a pas organisé d’élections anticipées depuis 1958.

(Reportage Anna Ringstrom et Simon Johnson, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)