 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RTX et Lockheed Martin remportent un contrat de 215 MUSD auprès de l'US Army
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 17:29

Ajouter Boursorama à vos sources

La coentreprise "Javelin Joint Venture", réunissant Raytheon et Lockheed Martin, a obtenu un contrat portant sur la production de lanceurs légers de nouvelle génération pour le système de missiles Javelin.

RTX et Lockheed Martin ont annoncé que l'armée états-unienne avait attribué à leur coentreprise un contrat de 215 millions de dollars pour la production des unités de lancement légères (soit des sortes de bazookas sophistiqués), destinées à remplacer les équipements actuels du système Javelin (un système de missile antichar portable).

Ce contrat intervient cinq mois après la livraison des premières unités à l'armée américaine. Le nouveau lanceur est 30% plus compact et 25% plus léger que le modèle Block I, tout en doublant les capacités de détection et de reconnaissance des cibles. Il permet également des engagements de jour comme de nuit.

Développé et produit conjointement par Raytheon à Tucson, en Arizona, et Lockheed Martin à Orlando, en Floride, le programme Javelin totalise à ce jour plus de 55 000 missiles et 12 000 unités de lancement réutilisables produites.

Alors que la séance est sur le point de s'achever à Paris, RTX recule de 0,9% à Wall Street tandis que Lockheed Martin cède 0,3%.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
550,825 USD NYSE -0,16%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 868,05 -1,11%
Pétrole Brent
108,38 +2,55%
POXEL
0,223 +50,68%
STELLANTIS
3,852 -3,33%
SOITEC
128,45 -0,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank