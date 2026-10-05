Ithaca Energy en hausse grâce à son projet d'acquisition des actifs offshore canadiens de Suncor

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5 octobre - ** L'action d'Ithaca Energy ITH.L a progressé de 3% à 284 pence, enregistrant la plus forte hausse de l'indice FTSE 100 de Londres .FTSE

** Le producteur de pétrole et de gaz va acquérir les actifs offshore canadiens de Suncor Energy SU.TO pour 860 millions de dollars, auxquels s’ajoute une contrepartie conditionnelle liée au cours du pétrole pouvant atteindre 250 millions de dollars

** La société prévoit que cette opération permettra d’augmenter sa production de catégorie 2P à 35-40 kboe/j d’ici 2029

** À la clôture de vendredi, le titre avait progressé de plus de 66%, contre une hausse de 5,34% depuis le début de l’année pour l’indice FTSE 100