L'euro à un creux de 17 mois, les difficultés budgétaires en France font craindre un effet de contagion

L'illustration montre des billets de banque en dollars américains et en euros.

par Ankur Banerjee

L'euro est tombé lundi à un creux de 17 mois ‌face au dollar américain sur fond de difficultés budgétaires en France qui suscitent les craintes d'une contagion dans le reste du bloc monétaire après les fortes ​tensions observées la semaine dernière sur le marché obligataire.

Vers 06h30 GMT, l'euro recule de 0,54% à 1,1193 dollar après avoir reflué en séance jusqu'à 1,1161 dollar, son plus bas niveau depuis mai 2025.

Ce nouveau repli intervient après quatre semaines consécutives de baisse, l'euro étant notamment plombé par le niveau d'endettement de la France ​et la perspective d'une impasse politique à l'approche de l'élection présidentielle prévue en avril et mai 2027.

Face au franc suisse, la monnaie unique européenne accuse une baisse de 0,50% à 0,9279, tandis qu'elle s'échange ​à 0,8465 contre livre sterling, en repli de 0,40%..

"Ne vous mettez pas en ⁠travers du chemin", a déclaré Chris Weston, directeur d'études chez Pepperstone, mettant en garde contre toute tentative de miser sur un rebond rapide de ‌l'euro.

Pour lui, la dépréciation de la devise européenne s'inscrit dans la continuité des récents problèmes budgétaires, avec "peut-être un soupçon de contagion qui commence à se faire sentir".

Brent Donnelly, président des opérations de change chez Spectra Markets, une société d'analyse financière, a ​déclaré que la spéculation sur la situation politique française, dont ‌beaucoup s'attendaient à ce qu'elle s'intensifie cet hiver à l'approche de la présidentielle, était désormais une réalité.

"On ne ⁠voit pas très bien ce qui pourrait redresser la situation, car les promesses budgétaires faites aujourd'hui par le gouvernement français ne sont pas très crédibles, compte tenu du changement de pouvoir imminent", a-t-il dit.

PESSIMISME SUR LA FRANCE

Les tensions sur le marché obligataire et la faiblesse de l'euro ont ravivé les craintes que ⁠les difficultés de la France ne ‌se propagent à l'ensemble de la zone euro, rappelant la crise de la dette souveraine dans le bloc de 2010. Pour ⁠certains, cela pourrait pousser la Banque centrale européenne (BCE) à intervenir pour soutenir la dette française.

L'agence de notation financière Moody's a posé vendredi un diagnostic pessimiste sur ‌la situation politique et économique de la France, estimant qu'il est loin d'être certain qu'un compromis puisse être trouvé sur le projet ⁠de budget du gouvernement pour 2027.

D'autres analystes estiment toutefois qu'il est prématuré d'annoncer un risque croissant d'effet de ⁠contagion.

Ninghui Liu, responsable de la stratégie d'investissement ‌et d'études pour la région Asie-Pacifique chez State Street Investment Management, a déclaré que la situation budgétaire de la France devenait de plus en plus instable, ​mais a souligné que le marché n'avait commencé à réagir que depuis la semaine ‌dernière.

"Pour l'instant, je pense qu'il s'agit davantage d'un problème propre à la France que d'une crise de l'euro", a-t-il dit.

Si les tensions sur l'euro venaient à s'aggraver, les autres membres ​du bloc monétaire ne resteraient pas les bras croisés, a toutefois prévenu Ninghui Liu.

"L'Allemagne interviendra sans aucun doute, car c'est elle qui tient à s'assurer que l'Union européenne puisse encore tenir debout."

Les marchés sont également encore sous le choc de la récente chute des obligations, qui a propulsé les coûts d'emprunt ⁠dans le monde à des sommets de plusieurs décennies et provoqué des tensions sur la dette française, les investisseurs s'inquiétant des risques d'inflation liés à la flambée des cours du pétrole.

L'écart entre les coûts d'emprunt français à dix ans et ceux de l'Allemagne s'est creusé la semaine dernière en clôture à 140 points de base, après une hausse de 34 points de base, soit sa plus forte en rythme hebdomadaire depuis 17 ans, selon les données de LSEG.. Il a même dépassé vendredi en séance les 150 points de base et s'affichait lundi à 146,69 points de base.

(Ankur Banerjee et Tom Westbrook à Singapore; version ​française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)