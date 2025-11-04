Italie - Les facteurs à surveiller le 4 novembre

4 novembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens mardi.

DETTE

L'Italie a enregistré un déficit budgétaire du secteur public de 19,7 milliards d'euros en octobre, comparé à un déficit de 16,9 milliards d'euros pour le même mois de l'année dernière, a déclaré le Trésor lundi.

ENTREPRISES

STELLANTIS STLAM.MI

Les ventes de voitures neuves en Italie ont baissé en octobre de 0,57% en glissement annuel à 125.826 unités, mais Stellantis a inversé la tendance négative avec des ventes en hausse de 4,45%, selon les données du ministère des Transports et les calculs de Reuters lundi.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

(*) La Banque centrale européenne (ECB) a autorisé Francesco Gaetano Caltagirone à augmenter sa participation dans la banque toscane jusqu'à 20%, a déclaré mardi à Reuters une source proche de l'entrepreneur italien.

BlackRock BLK.N détenait une participation de 5% dans le banque italien, dont 4,4% avec droits de vote, au 29 octobre, a déclaré l'autorité de surveillance des marchés Consob dans un document déposé lundi.

(*) MFE-MEDIAFOREUROPE MFEB.MI

Le groupe de télévision italien est sur le point de finaliser un accord pour acheter une participation minoritaire dans Portoguese Impresa, tandis que la famille Balsemao gardera le contrôle de la société de médias, ont rapporté mardi les quotidiens Il Sole 24 Ore et Il Giornale.

(*) TELECOM ITALIA TLIT.MI , POSTE ITALIANE PST.MI

Les deux entreprises travaillent à la création d'une coentreprise pour les services cloud et l'IA, selon plusieurs journaux. Telecom détiendra une participation de 51% dans la nouvelle société - qui devrait être créée l'année prochaine - et Poste prendra les 49% restants, a rapporté mardi le Corriere della Sera.

WEBUILD WBD.MI

La société de construction italienne a déclaré lundi que l'agence de notation S&P Global avait relevé sa note à "BB+", citant l'amélioration des paramètres de crédit du groupe, sa solide performance opérationnelle et la visibilité des revenus futurs.

(*) LOTTOMATICA LTMC.MI

La société de paris italienne a déclaré mardi que 2025 son bénéfice de base ajusté serait de 860 millions d'euros (1,00 milliard de dollars), dans la partie supérieure de ses prévisions précédentes, tandis que les revenus à la fin de l'année seraient d'environ 2,27 milliards d'euros, en baisse par rapport à la fourchette de 2,32 à 2,37 milliards d'euros précédemment prévue.

Le groupe tiendra une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre.

(*) BPER BANCA EMII.MI

Le banque italien a annoncé mardi un remboursement anticipé volontaire de ses obligations Tier 2 à échéance novembre 2030. Les obligations remboursables par anticipation, d'une valeur de 400 millions d'euros, seront remboursées le 30 novembre 2025.

BANCA IFIS IF.MI

La banque a déclaré lundi avoir accepté une offre de 85 millions d'euros de Banca Sella pour la participation de 50% dans l'application italienne de paiements numériques HYPE, détenue par sa filiale illimity récemment acquise.

FINECO FBK.MI

La Banque centrale européenne a fixé un ratio CET1 minimum de 8,68%, a indiqué la banque lundi.

(*) MARE MARE.MI

Le groupe d'ingénierie a déclaré mardi que le gouvernement lui avait donné l'autorisation de poursuivre les acquisitions de Rack Peruzzi et de Powerflex et que Rome ne poserait pas de conditions dans le cadre de ses "pouvoirs d'or".

(*) LAZIO LAZI.MI

L'équipe de football s'est imposée lundi 2-0 contre Cagliari.

FERRARI NV RACE.MI

Publication des résultats du troisième trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (1400 GMT).

INDUSTRIE DE NORA DNR.MI

Publication des résultats du troisième trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (1500 GMT).

JOURNAL

Rome, cérémonie du "Jour de l'unité nationale et des forces armées" à Piazza Venezia, avec le Président Sergio Mattarella, le Premier ministre Giorgia Meloni et le ministre de la Défense Guido Crosetto (0815); suivie d'une cérémonie militaire à Ancône avec Mattarella et Crosetto (1030 GMT).

Rome, les représentants des syndicats CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, UBS (0800 GMT); le lobby des entreprises Confindustria (0915 GMT); l'association des constructeurs ANCE (1115 GMT); l'association des assureurs ANIA (1145 GMT) s'adressent aux commissions budgétaires du Sénat et de la Chambre des députés sur le budget 2026.

Rome, la Maison européenne Ambrosetti et le groupe Unipol

UNPI.MI organisent l'événement "Welfare Italia Forum 2025" (0830 GMT); les participants attendus sont le président d'Unipol, Carlo Cimbri.

