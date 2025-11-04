 Aller au contenu principal
Nikkei 225
52 111,35
-0,57%
Italie - Les facteurs à surveiller le 4 novembre
04/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens mardi.

Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).

Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

DETTE

L'Italie a enregistré un déficit budgétaire du secteur public de 19,7 milliards d'euros en octobre, comparé à un déficit de 16,9 milliards d'euros pour le même mois de l'année dernière, a déclaré le Trésor lundi.

ENTREPRISES

STELLANTIS STLAM.MI

Les ventes de voitures neuves en Italie ont baissé en octobre de 0,57% en glissement annuel à 125.826 unités, mais Stellantis a inversé la tendance négative avec des ventes en hausse de 4,45%, selon les données du ministère des Transports et les calculs de Reuters lundi.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

BlackRock BLK.N détenait une participation de 5% dans la banque italienne, dont 4,4% avec des droits de vote, au 29 octobre, a déclaré l'organisme de surveillance des marchés Consob dans une déclaration lundi.

WEBUILD WBD.MI

La société de construction italienne a déclaré lundi que l'agence de notation S&P Global avait relevé sa note à "BB+", citant l'amélioration des paramètres de crédit du groupe, sa solide performance opérationnelle et la visibilité des revenus futurs.

BANCA IFIS IF.MI

La banque a déclaré lundi avoir accepté une offre de 85 millions d'euros de Banca Sella pour la participation de 50% dans l'application italienne de paiements numériques HYPE, détenue par sa filiale illimity récemment acquise.

FINECO FBK.MI

La Banque centrale européenne a fixé un ratio CET1 minimum de 8,68%, a indiqué la banque lundi.

FERRARI NV RACE.MI

Publication des résultats du 3ème trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (1400 GMT).

INDUSTRIE DE NORA DNR.MI

Publication des résultats du troisième trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (1500 GMT).

LOTTOMATICA LTMC.MI

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre.

JOURNAL

cérémonie du "Jour de l'unité nationale et des forces armées" sur la Piazza Venezia, à Rome, avec le Président Sergio Mattarella, la Première ministre Giorgia Meloni et le ministre de la Défense Guido Crosetto (0815); suivie d'une cérémonie militaire à Ancône avec Mattarella et Crosetto (1030 GMT).

Rome, les représentants des syndicats CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, UBS (0800 GMT); le lobby des entreprises Confindustria (0915 GMT); l'association des constructeurs ANCE (1115 GMT); l'association des assureurs ANIA (1145 GMT) s'adressent aux commissions budgétaires du Sénat et de la Chambre des députés sur le budget 2026.

Rome, la Maison européenne Ambrosetti et le Groupe Unipol

UNPI.MI organisent l'événement "Welfare Italia Forum 2025" (0830 GMT); les participants attendus sont le Président d'Unipol Carlo Cimbri.

(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

BANCA IFIS
22,680 EUR MIL +1,25%
BANCA MPS
7,581 EUR MIL -0,04%
BLACKROCK
1 068,905 USD NYSE -1,10%
CAC 40
8 109,79 Pts Euronext Paris -0,14%
DAX
24 132,41 Pts XETRA +0,73%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 336,68 Pts Index Ex -0,48%
FERRARI
339,700 EUR MIL -1,96%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
FINECOBANK
20,000 EUR MIL +0,96%
FTSE 100
9 701,37 Pts FTSE Indices -0,16%
FTSE MIB
43 223,00 Pts FTSE Indices +0,11%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
IN DE NORA
7,195 EUR MIL -0,28%
LOTTOMATICA GRP
21,420 EUR MIL +0,19%
Nikkei 225
52 096,76 Pts Six - Forex 1 -0,60%
SALINI IMPREG
4,800 EUR MIL -2,11%
STELLANTIS
8,855 EUR MIL +0,88%
STOXX Europe 600
572,28 Pts DJ STOXX +0,07%
UNIPOL
19,360 EUR MIL +2,08%
WEBUILD
1,840 EUR MIL -0,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
