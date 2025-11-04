Meta rejette la décision de l'organisme français de défense des droits à l'encontre de son algorithme

Meta Platforms META.O a rejeté mardi une décision de l'organisme français de surveillance des droits contre son algorithme après des allégations d'offres d'emploi discriminatoires sur son réseau social Facebook.

Dans une décision rendue le 10octobre , l'organisme indépendant Defenseur des Droits (Defender of Rights) a déclaré que le système de Meta traite les utilisateurs de Facebook différemment en raison de leur sexe, ce qui constitue une forme de discrimination indirecte fondée sur le sexe.

Il a recommandé à Meta Ireland et à Facebook France de prendre des mesures pour s'assurer que les offres d'emploi ne sont pas discriminatoires, en donnant au géant américain de la technologie trois mois pour informer l'organisme français de ces mesures.

Cette affaire souligne la sévérité des autorités françaises à l'égard des grandes entreprises technologiques, que ce soit pour des raisons de concurrence ou de protection de la vie privée.

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et nous évaluons nos options", a déclaré un porte-parole de Meta.

Le groupe de campagne Global Witness ainsi que les organisations françaises de défense des droits des femmes Foundation for Women (Fondation des Femmes) et Women Engineers (Femmes Ingénieures), qui avaient porté plainte auprès de l'organisme de défense des droits, se sont félicités de la décision.

"Il semble que ce soit la première fois qu'un régulateur européen décide que l'algorithme d'une plateforme de médias sociaux est discriminatoire en fonction du sexe, ce qui constitue une avancée majeure dans la responsabilisation de ces plateformes vis-à-vis de la législation existante", ont-ils déclaré dans un communiqué commun.