Italie - Éléments à surveiller le 8 octobre

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8 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce jeudi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

Les autorités de l'Union européenne devraient tenir compte de la hausse de l'inflation lorsqu'elles évaluent les écarts des gouvernements par rapport à leurs objectifs budgétaires, a déclaré le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti, arguant que la hausse des prix peut avoir un impact significatif sur les plans budgétaires des gouvernements.

ÉCONOMIE

Pfizer PFE.N va supprimer environ 330 emplois en Italie, dans son usine de Sicile, ont annoncé mercredi les syndicats, faisant du laboratoire pharmaceutique américain la dernière entreprise internationale en date à réduire ses effectifs en Italie.

DETTE

Les rendements de la dette française et italienne ont fortement augmenté mercredi , alors qu’une vague de ventes mondiale, alimentée par la hausse des prix de l’énergie et les inquiétudes concernant le niveau élevé de la dette de certains pays de la zone euro, a secoué les marchés obligataires.

Le Trésor annonce les détails de l'adjudication de BTP à moyen et long terme du 13 octobre.

ENTREPRISES

INTESA SANPAOLO ISP.MI , BANCA MONTE DEI PASCHI (MPS)

BMPS.MI , BANCO BPM BAMI.MI , BANCA GENERALI BGN.MI

La holding de la famille Benetton, Edizione, apportera sa participation de 1,45 % dans la banque toscane à l'offre publique d'achat annoncée par Intesa Sanpaolo ISP.MI , a déclaré mercredi un porte-parole.

(*) La holding de l'entrepreneur italien Francesco Gaetano Caltagirone a déclaré jeudi qu'elle voterait contre les offres de Monte dei Paschi (MPS) sur Banco BPM et Banca Generali lors d'une assemblée générale prévue le 29 octobre. Elle a ajouté qu'elle voterait également contre la fusion entre la banque toscane et Mediobanca.

(*)BANCA GENERALI BGN.MI , ASSICURAZIONI GENERALI

GASI.MI , FINECOBANK FBK.MI

Generali, principal actionnaire, envisage de lancer une offre publique d'achat sur les actions en circulation de Banca Generali afin d'en devenir l'unique propriétaire au cas où l'assemblée générale des actionnaires de MPS voterait contre les mesures de défense de la banque toscane face à Intesa, ont rapporté jeudi les quotidiens italiens *Il Sole 24 Ore* et *Il Giornale*.

Generali envisagerait également de lancer une offre sur Fineco Bank FBK.MI , ont ajouté les journaux italiens. Generali n'a pas commenté ces rumeurs, selon les médias.

BPER BANCA EMII.MI , UNIPOL UNPI.MI

La banque a annoncé mercredi avoir renouvelé ses accords de bancassurance avec l'assureur Unipol jusqu'à fin 2036.

(*) Le conseil d'administration d'Unipol a approuvé l'augmentation de capital du groupe à hauteur de 2,5 milliards d'euros, a annoncé mercredi la société, fixant le prix à 20,56 euros par action. Les droits de souscription pourront être exercés du 12 au 26 octobre.

DOVALUE DOVA.MI

(*) Le conseil d’administration a approuvé jeudi son plan d’affaires 2027-2029, axé sur l’expansion des recouvrements numériques et l’amélioration de la productivité de ses activités de gestion des créances non performantes (NPE). Il table sur un Ebitda, hors éléments non récurrents, compris entre 330 et 350 millions d’euros d’ici 2029. La société a revu à la baisse son objectif de résultat opérationnel 2026, le ramenant à 270-290 millions d’euros contre une prévision initiale de 300 millions d’euros.

Le conseil d'administration a également approuvé un programme de rachat d'actions d'un montant de 10 millions d'euros.

PRYSMIAN PRY.MI

Le fabricant italien de câbles a annoncé mercredi que les actionnaires du fabricant américain de produits électriques Atkore avaient approuvé son acquisition par Prysmian, la finalisation de la transaction étant prévue pour le 19 octobre 2026.

(*)TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI , POSTE ITALIANE PST.MI

Le calendrier de la cession de Sparkle, filiale de Tim, pourrait être encore repoussé, selon deux sources proches du dossier.

(*) RECORDATI RECI.MI

Le conseil d’administration du laboratoire pharmaceutique italien Recordati a salué la hausse du prix de l’offre de Respighi BidCo, la jugeant équitable.

Respighi BidCo – une structure créée par CVC Capital Partners CVC.AS et le groupe d’investissement belge Groupe Bruxelles Lambert GBLB.BR – a annoncé mardi avoir relevé le prix de son offre sur le laboratoire pharmaceutique à 53 € par action

L’offre publique d’achat a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités de la concurrence, de la FDI et de la FSR, a déclaré Recordati mercredi au nom de Respighi BidCo.

(*) GENS AUREA OROX.MI

Mattina Holding a finalisé le processus de bookbuilding accéléré portant sur une participation de 5 % dans Gens Aurea, a annoncé la société mercredi en fin de journée. L’ABB a levé 62,5 millions d’euros grâce à la vente de 5 millions d’actions au prix de 12,50 € par action, a ajouté la société.

AGENDA

Rome: le gouvernement convoque les compagnies pétrolières et les raffineurs pour leur demander d’augmenter leur production.

Rome: le ministère de l’Industrie tient une nouvelle réunion avec Electrolux au sujet du plan de restructuration (10h30 GMT).

Piacenza: inauguration de l'usine Energy Dome.

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

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les 20 titres les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

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Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/