Italie - Éléments à surveiller le 3 septembre

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3 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce jeudi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

S&P Global publie les indices PMI des services et composite du mois d'août (07h45 GMT)

ENTREPRISES

ENI ENI.MI

Le groupe a annoncé mercredi avoir signé un nouveau contrat de 25 ans avec la société vénézuélienne PDVSA pour le développement du gisement pétrolier Junin 5 . Aux termes de cet accord, qui fait du groupe italien l'unique opérateur de Junin 5, Eni et PDVSA investiront 1,5 milliard de dollars par an pour développer le gisement, avec pour objectif une production de 400 000 barils par jour d'ici la fin de la décennie, ont indiqué deux sources.

(*) LOTTOMATICA LTMC.MI

La chute boursière subie mercredi par la société de jeux et de paris, à la suite de l’annonce de son rachat de son concurrent espagnol CIRSA CIRSA.MC , est «essentiellement technique», a déclaré le directeur général Guglielmo Angelozzi dans une interview accordée jeudi au journal *Il Sole 24 Ore*. Compte tenu de la structure de l’opération, entièrement réalisée en échange d’actions, les traders vendent à découvert les actions de l’acquéreur et achètent celles de la société cible, a-t-il expliqué.

(*) SAIPEM SPMI.MI

Selon l'édition de jeudi du quotidien MF, l'UE a déclenché une procédure de « suspension du délai » dans le cadre de son examen de la fusion entre Saipem et Subsea7, tout en sollicitant des informations complémentaires, ce qui pourrait compromettre la date butoir du 16 décembre fixée pour son enquête antitrust. Les entreprises prévoient toujours de finaliser la fusion au cours du second semestre 2026, a ajouté le journal.

(*) TECHNOPROBE TPRO.MI , DIASORIN DIASI.MI

La société spécialisée dans les tests de semi-conducteurs intégrera l'indice italien des valeurs vedettes FTSE MIB le 21 septembre, en remplacement du groupe de diagnostic Diasorin.

(*) BANQUES, FUSIONS-ACQUISITIONS

Les offres fermes pour la Banca del Mezzogiorno (BdM) doivent être déposées avant le 18 septembre, a rapporté jeudi Il Sole 24 Ore. Parmi les soumissionnaires potentiels figurent le Crédit Agricole CAGR.PA , un consortium mené par Iccrea et la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Credem EMBI.MI et UniCredit CRDI.MI . Le Trésor public vise à finaliser la vente d’ici la fin de l’année.

Le quotidien «MF» a indiqué qu’UniCredit envisageait également de faire une offre pour la Cassa di Risparmio di Orvieto, que la MCC a remise en vente après l’échec des négociations avec la Banca del Fucino. Parmi les autres candidats potentiels figurent Banco Desio DESI.MI , CF+, Credem et Crédit Agricole, selon le journal.

(*) MEDIOBANCA MDBI.MI , BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BMPS.MI

La Banque centrale européenne devrait approuver d'ici mi-septembre la fusion de la banque d'investissement Mediobanca avec MPS, a écrit jeudi le MF. Le journal a également indiqué que MPS devrait convoquer prochainement une réunion du conseil d'administration, probablement d'ici le 10 septembre, afin de pourvoir deux sièges vacants au conseil, la BCE ayant donné son feu vert à la nomination de Gianluca Brancadoro et d'Alessandro Caltagirone.

INTERCOS ICOS.MI

(*) Les actionnaires du fabricant italien de produits de beauté ont cédé environ 6,4 millions d'actions, représentant une participation d'environ 6,2%, dans le cadre d'une procédure de bookbuilding accélérée au prix de 12,7 € par action, pour une transaction évaluée à environ 81 millions d'euros, a déclaré jeudi un responsable de l'opération.

SANLORENZO SNL.MI

Le constructeur italien de yachts publie ses résultats du premier semestre et tient une conférence téléphonique (à 16h00 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 valeurs les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l’EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Compte rendu de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/