Italie - Éléments à surveiller le 3 août

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3 août - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce lundi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

L'Italie a partiellement suspendu pour un mois les accords de libre circulation dans l'espace Schengen avec l'Espagne et a demandé la tenue d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE à la suite de l'afflux de migrants à Ceuta. L'Espagne a accusé l'Italie d'utiliser cette crise à des fins de politique intérieure.

ÉCONOMIE

PMI manufacturier de juillet, prévision: 52,3 (07h45 GMT).

Le ministère des Transports publie les chiffres des immatriculations automobiles du mois de juillet. (16h00 GMT)

DETTE

Solde du secteur public du Trésor pour juillet.

ENTREPRISES

(*) PRYSMIAN PRY.MI

Le fabricant de câbles a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant américain de produits électriques Atkore ATKR.N pour 95 dollars par action en numéraire, ce qui valorise la société à environ 3,8 milliards de dollars.

BANCA MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , BANCO BPM BAMI.MI , INTESA SANPAOLO ISP.MI

(*) Monte dei Paschi di Siena explore d’autres options pour repousser l’OPA hostile d’Intesa Sanpaolo, notamment un éventuel rachat de Banco BPM, après l’échec vendredi des négociations sur une « fusion entre égaux » entre les deux établissements bancaires de taille plus modeste, a rapporté dimanche le Financial Times.

Vendredi, Banco BPM a abandonné ses efforts visant à conclure une fusion avec son concurrent, la Banca Monte dei Paschi di Siena, après être intervenu pour l'aider à repousser une offre publique d'achat lancée par son concurrent plus important, Intesa Sanpaolo ISP.MI .

L'actionnaire principal de Banco BPM, le Crédit Agricole français CAGR.PA , avait déclaré auparavant qu'il ne voyait aucune valeur dans un rapprochement entre ces deux banques de taille moyenne et qu'il préférerait fusionner sa propre filiale italienne avec Banco BPM.

Le journal *La Stampa* a rapporté dimanche que le gouvernement prévoyait de céder sa participation restante dans Monte dei Paschi d’ici fin septembre, avant que l’offre publique d’achat d’Intesa n’entre dans une phase cruciale.

(*) MONTE DEI PASCHI, INTESA SANPAOLO ISP.MI , UNICREDIT

CRDI.MI , UNIPOL UNPI.MI , BPER EMII.MI

Les préoccupations en matière de concurrence concernant l’offre d’Intesa sur son concurrent plus petit, Monte dei Paschi, semblent limitées en ce qui concerne le réseau d’agences, tandis qu’un examen plus approfondi est attendu dans le secteur de l’assurance, a rapporté lundi le supplément hebdomadaire de La Repubblica, « Affari & Finanza ». Selon cet article, «seuls des ajustements mineurs» devraient être apportés à la vente prévue de 635 agences de MPS à Unipol et BPER afin de respecter les plafonds de parts de marché. L'autorité de régulation pourrait exiger des mesures de protection pour empêcher le partage d'informations entre Intesa et Generali

GASI.MI concernant l'activité d'assurance, précise le journal.

Selon L'Economia, le supplément hebdomadaire du Corriere, Intesa Sanpaolo pourrait céder 617 agences de Monte dei Paschi à UniCredit, en plus des 635 agences qu’elle prévoit déjà de vendre à Unipol.

(*) POSTE ITALIANE PST.MI

Le conglomérat financier a annoncé vendredi que son programme de rachat d’actions débuterait lundi.

(*) SAIPEM SPMI.MI

La société de services pétroliers a annoncé vendredi que tous les délais d’attente applicables en vertu de la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino avaient expiré concernant son projet de fusion avec son homologue norvégien Subsea7

SUBC.OL et que les deux sociétés sont désormais autorisées à finaliser la transaction aux États-Unis .

LEONARDO LDOF.MI

Le groupe italien de défense poursuit des discussions non contraignantes avec l'allemand Rheinmetall RHMG.DE concernant la vente éventuelle d'une partie de la société Iveco Defence Vehicles, récemment acquise, ont déclaré vendredi des dirigeants de l'entreprise.

TELECOM ITALIA TLIT.MI

L'autorité italienne chargée de la protection des données a annoncé vendredi avoir infligé une amende de 9,52 millions d'euros au groupe de téléphonie italien pour plusieurs violations de la réglementation en matière de vie privée et de télémarketing.

(*) DANIELI DANI.MI

Le constructeur italien d'installations sidérurgiques a annoncé vendredi avoir été mandaté par la société française GravitHy pour réaliser les études techniques préliminaires d'une nouvelle usine «verte» DR GravitHy, dans le cadre d'un investissement de 3 milliards d'euros.

(*) THE ITALIAN SEA GROUP

Le constructeur de yachts, actuellement en procédure de redressement judiciaire, a annoncé lundi avoir enregistré une perte nette de 171 millions d'euros en 2025, contre un bénéfice de 34 millions d'euros l'année précédente, et qu'il demanderait à ses actionnaires, le 30 septembre, d'approuver une augmentation de capital pouvant atteindre 150 millions d'euros.

(*) LA JUVENTUS JUVE.MI

Le grand club turinois a recruté Randal Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain, ont annoncé dimanche les deux clubs. L’attaquant français fait ainsi son retour dans le club de Serie A où il avait passé une demi-saison en prêt l’année dernière.

La Juventus a également recruté l’ailier bosnien Kerim Alajbegovic , en provenance du Bayer Leverkusen, pour 30 millions d’euros, a indiqué dimanche le club de Serie A.

SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI

Réunion du conseil d'administration sur les résultats du premier semestre, suivie d'une conférence téléphonique.

AGENDA

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/