Italie - Éléments à surveiller le 15 octobre

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15 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce jeudi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'Italie prévoit de lever près de 11 milliards d'euros (12,33 milliards de dollars) auprès du secteur financier afin de contribuer au financement de son budget pour la période 2027-2029, selon un document gouvernemental publié jeudi.

Les constructeurs automobiles chinois qui cherchent à étendre leurs capacités de production en Europe ont écarté l'Italie en raison du manque d'usines adaptées, a déclaré mercredi le ministre italien de l'Industrie, Adolfo Urso.

Rome: l’Istat publie son rapport 2025 sur la pauvreté en Italie.

DETTE

Rome: la Banque d’Italie publie les données de la dette publique pour le mois d’août ainsi que celles relatives aux avoirs des particuliers et des investisseurs étrangers pour le mois de juillet (08h30 GMT).

ENTREPRISES

(*) MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , MEDIOBANCA MDBI.MI , BANCO BPM BAMI.MI , BANCA GENERALI BGN.MI

Monte dei Paschi a déposé les documents d’information relatifs à son projet de fusion avec Mediobanca et à ses offres publiques d’achat sur ses concurrents de plus petite taille, Banca Generali et Banco BPM, a annoncé la banque mercredi en fin de journée, en vue d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 29 octobre.

IVECO IVG.MI , LEONARDO LDOF.MI

La Commission européenne a déclaré mercredi qu’elle ne s’opposerait pas à un accord en vertu duquel le groupe italien de défense Leonardo, soutenu par l’État, acquerrait la division défense d’Iveco.

BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI

Publication des chiffres d'affaires du troisième trimestre après la clôture du marché.

(*) Fusions-acquisitions, INTERNAZIONALE FC

Un fonds qatari lié à la famille Al Thani a approché le fonds américain Oaktree, propriétaire du club de football italien, au sujet de l'acquisition d'une participation dans le club, a rapporté jeudi le quotidien italien Il Messaggero. Oaktree a refusé de commenter, a ajouté le journal.

AGENDA

Milan, journée des investisseurs de la CDP à la SDA Bocconi, en présence des directeurs généraux d'Eni, de Snam, de Terna et de Nexi (07h00 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Rapport de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/

(1 $ = 0,8920 euros)