Israël va rouvrir la plateforme de gaz naturel offshore de Karish à la suite du cessez-le-feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire d'Energean, la réaction du prix de l'action, le contexte)

Le ministère israélien de l'énergie a déclaré jeudi qu'il avait demandé à Energean

ENOG.L de commencer à reprendre les opérations sur la plate-forme de gaz naturel de Karish, au large de la côte méditerranéenne d'Israël, à la suite du cessez-le-feu conclu par les États-Unis avec l'Iran .

La plateforme est fermée depuis le 28 février, date du début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, pour des raisons de sécurité.

Energean a confirmé avoir reçu un avis du ministère de l'énergie permettant le redémarrage et la reprise en toute sécurité de la production et des opérations sur le site de Karish.

"Energean s'efforce de redémarrer la production en toute sécurité et de reprendre les opérations normales conformément à ses procédures d'exploitation", a déclaré Energean.

Les actions d'Energean cotées à Londres ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 851 pence.

La semaine dernière, le champ gazier israélien offshore Leviathan a également repris ses activités après un arrêt de guerre d'un mois.