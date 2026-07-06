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Israël lance un appel d'offres pour la prospection de nouveaux gisements de gaz naturel
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 15:53

par Steven Scheer

Israël a lancé un cinquième appel d'offres pour la prospection de nouveaux gisements de gaz naturel dans ses eaux territoriales, a déclaré lundi le ministre de l'Énergie Eli Cohen, dans le but de renforcer les réserves nationales et d'augmenter les exportations.

Les besoins en gaz de l'État hébreux sont couverts par plusieurs gisements situés au large de la côte méditerranéenne, principalement celui de Tamar, tandis que la plupart des exportations — destinées en grande partie à l’Égypte et à la Jordanie — proviennent du gisement voisin de Léviathan, situé à 130 km au large des côtes.

Chevron CVX.N , qui exploite Tamar et Léviathan, sera autorisée à présenter une offre au sein d’un consortium.

"Le secteur gazier a prouvé sa viabilité économique", a déclaré Eli Cohen lors d'une conférence de presse, ajoutant que les exportations vers l'Égypte et la Jordanie "contribuent à promouvoir la stabilité régionale".

Israël a approuvé en décembre un accord de 35 milliards de dollars (30,65 milliards d'euros) visant à fournir 130 milliards de mètres cubes de gaz à son voisin égyptien jusqu'en 2040.

L'appel d’offres se déroulera en trois phases et durera environ un an. Celui-ci était prêt depuis des mois, mais avait été retardé par des conflits régionaux. Un accord entre l'État israélien et le Liban a facilité le lancement du processus, a déclaré Eli Cohen.

Conformément à la loi, les 50 milliards de mètres cubes de gaz découverts en premier lieu doivent être destinés à la consommation locale, le reste étant réparti entre le pays ainsi que les exportations.

Le commissaire au pétrole, Chen Bar Yoseph, estime qu’il reste jusqu'à 400 milliards de mètres cubes de gaz à découvrir. Israël exploite 14 milliards de mètres cubes par an, tandis qu'un équivalent supplémentaire est exporté. Le gisement de Léviathan recèle environ 600 milliards de mètres cubes de gaz naturel.

Chen Bar Yoseph a indiqué que l’Europe restait intéressée par le gaz israélien, mais l'absence de gazoduc pose problème. Parallèlement, le pays ne dispose pas de réserves suffisantes pour exporter vers le continent européen, mais cela pourrait changer si les dernières explorations débouchent sur la découverte de ressources importantes.

(Rédigé par Steven Scheer; Rédaction complémentaire par Tala Ramadan; Version française Rihab Latrache)

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