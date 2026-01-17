Israël déclare que la composition du conseil exécutif américain pour Gaza va à l'encontre de sa politique

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que l'annonce faite cette semaine par l'administration Trump sur la composition du conseil exécutif de Gaza n'était pas coordonnée avec Israël et allait à l'encontre de la politique du gouvernement.

Il a déclaré que le ministre des affaires étrangères, Gideon Saar, soulèverait la question avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

La déclaration ne précise pas en quoi la composition du conseil est contraire à la politique israélienne. Un porte-parole du gouvernement israélien s'est refusé à tout commentaire.

Le conseil, dévoilé par la Maison Blanche vendredi, comprend le ministre turc des affaires étrangères Hakan Fidan. Israël s'est opposé à plusieurs reprises à tout rôle de la Turquie dans la bande de Gaza.

Parmi les autres membres du conseil exécutif figurent Sigrid Kaag, coordinatrice spéciale des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, un milliardaire israélo-chypriote et un ministre des Émirats arabes unis, qui ont établi des relations avec Israël en 2020.

Cette semaine, Washington a également annoncé le début de la deuxième phase du plan du président Donald Trump, annoncé en septembre, pour mettre fin à la guerre à Gaza. Cette phase comprend la création d'une administration palestinienne technocratique transitoire dans l'enclave.

Les premiers membres du "Conseil de la paix", qui sera présidé par M. Trump et chargé de superviser la gouvernance temporaire de Gaza, ont également été nommés. Parmi les membres figurent Rubio, le promoteur milliardaire Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner.