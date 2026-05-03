Israël approuve un projet d'achat d'avions F-35 et F-15I auprès des États-Unis

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Israël a donné son accord définitif à un projet d'acquisition de deux nouvelles escadrilles de combat composées d'appareils F-35 et F-15Ia auprès de Lockheed Martin LMT.N et Boeing BA.N , dans le cadre d'un contrat s'élevant à plusieurs dizaines de milliards de shekels, a annoncé dimanche le ministère de la Défense.