Israël approuve un projet d'achat d'avions de combat F-35 et F-15IA auprès de Lockheed et Boeing

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* Un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour renforcer la supériorité aérienne

* Ce plan s'inscrit dans le cadre d'un renforcement à long terme des forces

* Les relations avec les États-Unis et la guerre contre l'Iran démontrent la nécessité d'une puissance aérienne de pointe, selon Israël

(Ajout d'un commentaire de Netanyahu) par Steven Scheer

Israël a donné son accord définitif à un projet d'achat de deux nouvelles escadrilles de chasseurs de pointe F-35 et F-15IA auprès de Lockheed Martin

LMT.N et Boeing BA.N dans le cadre d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars, a annoncé dimanche le ministère de la Défense.

Cet accord, approuvé par le Comité ministériel israélien des achats, constitue la première étape d'un plan de 350 milliards de shekels (119 milliards de dollars) visant à renforcer l'armée israélienne et à « consolider la préparation en vue d'une décennie exigeante pour la sécurité israélienne », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’une grande partie de ce budget de défense élargi serait consacrée à la production de munitions en Israël afin de ne pas dépendre de pays étrangers. Il a ajouté qu’Israël développerait également des avions « révolutionnaires ».

Le ministère a ajouté que les nouvelles escadrilles constitueront la pierre angulaire du développement à long terme des forces armées, permettant de faire face aux menaces régionales et de préserver la supériorité aérienne stratégique d’Israël.

« Outre les besoins immédiats en matière d’approvisionnement en temps de guerre, nous avons la responsabilité d’agir dès maintenant pour garantir l’avantage militaire de l’armée israélienne dans dix ans et au-delà », a déclaré le directeur général du ministère, Amir Baram, en référence aux Forces de défense israéliennes.

La récente guerre avec l’Iran « a renforcé à quel point la relation stratégique entre les États-Unis et Israël est cruciale, et à quel point une puissance aérienne de pointe reste essentielle », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de cet accord, Israël achèterait un quatrième escadron de F-35 à Lockheed Martin et un deuxième escadron d’avions de chasse F-15IA à Boeing.

« Israël est plus fort que jamais, et Israël doit toujours être bien plus fort que nos ennemis », a déclaré M. Netanyahu. « Ces appareils renforcent la supériorité aérienne écrasante d’Israël. »

En décembre, Boeing s'est vu attribuer un contrat de 8,6 milliards de dollars pour Israël, comprenant 25 nouveaux F-15IA et une option pour 25 autres.

M. Baram a déclaré que la prochaine étape consisterait à finaliser les accords avec le gouvernement américain et ses homologues militaires.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran le 28 février, mais un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril. La marine américaine maintient un blocus des ports iraniens.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré que le conflit avec l'Iran avait démontré la puissance de l'armée de l'air et son rôle décisif dans la protection d'Israël.

« Les leçons tirées de cette campagne nous obligent à poursuivre le renforcement de nos forces, afin de garantir la supériorité aérienne pour les décennies à venir », a-t-il déclaré.

Les avions israéliens ont également attaqué des militants du Hamas soutenus par l'Iran à Gaza et des militants du Hezbollah au Liban, depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

M. Katz a déclaré que ces nouveaux avions permettraient de réaliser un bond technologique significatif en intégrant des capacités de vol autonomes et des systèmes de défense de nouvelle génération, et d’asseoir la domination militaire israélienne dans l’espace.

« Notre mission est claire: veiller à ce que l’armée israélienne dispose des outils, des capacités et de la force nécessaires pour opérer n’importe où, à tout moment », a déclaré M. Katz. « Nous continuerons à investir, à nous renforcer et à garder une longueur d’avance sur nos ennemis – pour assurer la sécurité d’Israël aujourd’hui et à l’avenir. »

(1 $ = 2,9384 shekels)