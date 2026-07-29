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ISPD : Hausse du chiffre d'affaires S1 2026 de 18 % (23 % sur une base pro forma), surperformant le marché
information fournie par Boursorama CP 29/07/2026 à 08:00
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Madrid, 29 juillet 2026 – 8h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international spécialisé dans les services de communication et marketing, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er semestre 2026, clos au 30 juin.





« ISPD confirme la hausse du chiffre d'affaires attendue au cours de ce semestre et surperforme son marché. La croissance solide, portée par les activités de media trading, notamment dans la zone Amériques, surpasse celle des marchés, perturbés par un contexte géopolitique instable. La diversité de l'offre et la couverture géographique du Groupe lui permettent de confirmer son objectif de croissance pour 2026 », déclare Albert Llorens, PDG d'ISPD.



Faits marquants S1


• Une répartition équilibrée du chiffre d'affaires pro forma entre les trois marchés : États-Unis 31 % (34 % au premier semestre 2025), Amérique latine 36 % (33 % au premier semestre 2025), Europe 33 % (33 % au premier semestre 2025), avec une progression notable en Amérique latine.

• Une croissance exceptionnelle de l’activité Digital Media Trading (+27 % à 74,1 millions d’euros), en partie liée à la Coupe du monde de la FIFA organisée en Amérique.

• Un recul des activités d’édition (-23 % à 1,7 million d’euros), qui continuent de subir un ralentissement mondial, combiné à l’arrêt de cette activité en Italie.

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