Iron Mountain revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à l'essor des centres de données alimentés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le code de présentation des médias, ainsi que les prévisions antérieures concernant le chiffre d'affaires et l'AFFO)

Iron Mountain IRM.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles jeudi, les entreprises s'appuyant de plus en plus sur ses centres de données pour répondre à la demande croissante en matière de capacités d'intelligence artificielle.

La demande en puissance de calcul nécessaire pour entraîner les modèles d'IA et faire fonctionner des applications telles que ChatGPT a entraîné un boom des centres de données, élargissant ainsi le marché pour des entreprises comme Iron Mountain qui louent ces espaces.

* Iron Mountain, qui opère en tant que fonds d'investissement immobilier, a annoncé un flux de trésorerie ajusté provenant des opérations (AFFO) de 1,43 dollar par action pour le premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,26 dollar selon les données compilées par LSEG.

* La société bénéficie également de flux de trésorerie stables provenant de son activité principale de stockage et de gestion des archives, qui compte une clientèle importante et diversifiée, comprenant notamment Boeing BA.N , Akamai Technologies AKAM.O et Coca-Cola KO.N .

* Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,83 et 7,93 milliards de dollars, contre des estimations de 7,74 milliards de dollars. Les prévisions précédentes de la société se situaient entre 7,63 et 7,78 milliards de dollars.

* L'AFFO annuel devrait se situer entre 5,79 et 5,86 dollars par action, contre des estimations de 4,68 dollars par action. Les prévisions antérieures s'établissaient entre 5,69 et 5,79 dollars

* “Pour l'avenir, nous intensifions nos efforts de ventes croisées dans les secteurs ALM et Digital, et nous avons pris un excellent départ cette année dans la location de centres de données, où nous avons déjà loué 32 mégawatts jusqu'en avril”, a déclaré William Meaney, président-directeur général.

* Iron Mountain a enregistré un chiffre d'affaires de 1,94 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1,86 milliard de dollars.

* Par ailleurs, le conseil d'administration de la société a également annoncé jeudi un dividende trimestriel en espèces de 0,864 dollar par action ordinaire.