Iran-Une série d'erreurs à l'origine du crash d'un avion urkrainien-Rapport

DUBAI, 12 juillet (Reuters) - Le réglage erroné d'un système de radar et une mauvaise communication au sein de la défense aérienne ont conduit à la destruction d'un avion ukrainien le 8 janvier dernier près de Téhéran, faisant 176 morts, selon un rapport de l'Aviation civile iranienne (CAO). Les Gardiens de la révolution iraniens ont abattu l'avion des Ukraine International Airlines avec un missile sol-air peu après le décollage de l'appareil de l'aéroport de Téhéran. Les autorités iraniennes avaient alors reconnu une "erreur désastreuse" commise à un moment de forte tension avec les États-Unis. "Une erreur d'alignement du système radar a provoqué une erreur humaine. Un opérateur a oublié de réajuster le système après un déplacement vers une nouvelle position, une erreur qui a contribué à une lecture erronée des données du radar", peut-on lire dans un rapport publié samedi soir sur le site internet de l'Aviation civile. L'avion, qui "volait à une altitude et une trajectoire normales" a été considéré par le système comme une cible approchant de Téhéran. L'opérateur du système de défense aérienne "n'était pas au courant de la relocalisation de l'unité de défense aérienne" et il tiré deux missiles sans autorisation du centre de commandement, ajoutent les auteurs du rapport. Le mois dernier, l'Iran a fait savoir que les boîtes noires de l'avion de ligne, un Boeing 737-800, seraient envoyées en France pour être analysées à partir du 20 juillet. (Parisa Hafezi, version française Elizabeth Pineau)

