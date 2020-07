Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irak-Des roquettes s'abattent sur une base militaire près de Bagdad Reuters • 25/07/2020 à 00:13









BAGDAD, 25 juillet (Reuters) - Quatre roquettes Katyusha se sont abattues vendredi sur une base militaire au sud de la capitale irakienne Bagdad utilisée par la coalition menée par les Etats-Unis, causant des dégâts matériaux mais ne faisant aucune victime, a déclaré l'armée irakienne dans un communiqué. Des soldats espagnols avaient par le passé pris quartier dans la base de Besmaya dans le cadre de la lutte menée par la coalition sous commandement américain contre le groupe Etat islamique (EI). Les tirs de roquettes contre des bases abritant les troupes de la coalition ou vers l'ambassade des Etats-Unis, dans la "Zone verte" de Bagdad, se sont multipliés ces derniers mois. Washington impute ces attaques à des milices soutenues par l'Iran. Aucun groupe paramilitaire lié à Téhéran n'a revendiqué les attaques. (John Davison; version française Jean Terzian)

