Ipsen remonte ses objectifs annuels

Compte tenu de sa performance au 1er semestre, Ipsen indique revoir à la hausse ses objectifs pour 2026, anticipant désormais une croissance des ventes totales supérieure à 20% à taux de change constants (et non plus supérieure à 13%) et une marge opérationnelle des activités supérieure à 37% (et non plus supérieure à 35%).

Le groupe précise que ces objectifs financiers anticipent une accélération de la croissance du portefeuille de produits hors Somatuline, ainsi qu'une poursuite de la croissance des ventes de Somatuline malgré l'arrivée potentielle de génériques du lanréotide.

Ipsen publie un résultat net des activités de 607,7 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en croissance de 19,6%, ainsi qu'un résultat opérationnel des activités de 845 MEUR, en hausse de 28,8% en données publiées, soit une marge de 38,6%, en progression de 2,5 points.

À 2,19 MdsEUR, le chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique a augmenté de 23,5% à taux de change constants (et de 20,4% en données publiées), une progression tirée par une croissance de 24,8% des ventes du portefeuille de médicaments hors Somatuline.

Ipsen indique poursuivre sa stratégie visant à accélérer la croissance du portefeuille de produits et à enrichir le portefeuille de R&D, avec plusieurs lancements attendus à court terme d'actifs présentant un potentiel de blockbuster dans ses trois aires thérapeutiques.