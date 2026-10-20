Investissements annoncés lors du sommet « Invest in Germany » de 2026

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Les entreprises se sont engagées à réaliser plus de 225 milliards d'euros (252 milliards de dollars) d'investissements dans le cadre de la première édition 2026 du sommet « Invest in Germany », qui s'est tenu à Berlin, a annoncé mardi le ministère de l'Économie et de l'Énergie.

Voici quelques-uns des investissements annoncés à ce jour par les entreprises, par ordre alphabétique:

AMAZON AMZN.O

Amazon a déclaré qu’elle prévoyait d’investir plus de 16 milliards d’euros en Allemagne en 2027 afin de développer ses activités dans les domaines du cloud computing, de l’IA, de l’Internet par satellite et des médias.

BROOKFIELD BAM.N

La société d’investissement internationale Brookfield prévoit d’investir des dizaines de milliards en Allemagne au cours des cinq prochaines années, en mettant l’accent sur l’énergie, les infrastructures numériques et les activités industrielles.

NVIDIA NVDA.O

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a déclaré que le fabricant de puces prévoyait d’investir dans quatre start-ups allemandes — Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo et Reflex Aerospace — dans le cadre de son engagement de près de 10 milliards de dollars visant à soutenir les entreprises européennes .

(1 $ = 0,8921 €)