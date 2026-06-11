Invest Securities est neutre sur la foncière FSDV

FSDV est une foncière détenant un patrimoine locatif régional de bureaux, entrepôts et locaux d'activité de 866mEUR au rendement de 7,1%, indique ce matin Invest Securities.
L'analyste estime que le groupe a présenté un plan à horizon 2030 qui semble crédible, les dirigeants ayant démontré leur capacité à créer de la valeur (TRI de l'ANR de 13% depuis 2014).
"Il devrait porter le RNR/action de 16,8%/an jusqu'en 2030 à 2,3EUR et l'ANR/action de liquidation de 9,4% à 35,8EUR, ces derniers bénéficiant d'un réemploi important du RNR" souligne le bureau d'analyse.
Invest Securities initie la couverture du titre avec un objectif de cours de 17,4EUR (-4% par rapport au cours actuel) et une opinion Neutre "qui se base sur un titre illiquide dans l'attente de la finalisation des reclassements par les dirigeants".
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