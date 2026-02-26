Inventiva participera à quatre conférences investisseurs en mars

Daix (France), New York ( États-Unis ), le 26 février 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que la direction de la Société participera à des réunions individuelles et à des présentations lors des événements investisseurs suivants :
TD Cowen 46ème Health Care Conference – 2 au 4 mars 2026
Date : lundi 2 mars 2026
Heure du fireside chat : 16h30 CET - 10h30 EST
Lieu : Boston, Massachusetts
Leerink Global Healthcare Conference – 9 au 11 mars 2026
Date : mardi 10 mars 2026
Heure de la présentation : 15h00 CET - 10h00 EDT
Lieu : Miami, Floride
Barclays 28
ème
Global Healthcare Conference – 10 au 12 mars 2026
Date : mercredi 11 mars 2026
Heure du fireside chat : 16h00 CET - 11h00 EDT
Lieu : Miami, Floride
UBS Biotech Conference : Catalyst for Change – 8 au 10 mars 2026
Lieu : Miami, Floride
Les présentations et les fireside chats seront retransmis en webcast et pourront être consultés en visitant la section Investor Presentations du site web.
A propos d'Inventiva
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.
Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com
Contacts
|
Investor Relations
David Nikodem: IR@inventivapharma.com
Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com
|
Media Relations
Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com
Alexis Feinberg: inventivapr@icrhealthcare.com
Pièce jointe
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer