Inventiva participera à quatre conférences investisseurs en mars
information fournie par Boursorama CP 26/02/2026 à 22:00

Daix (France), New York (États-Unis), le 26 février 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que la direction de la Société participera à des réunions individuelles et à des présentations lors des événements investisseurs suivants :

TD Cowen 46ème Health Care Conference – 2 au 4 mars 2026
Date : lundi 2 mars 2026
Heure du fireside chat : 16h30 CET - 10h30 EST
Lieu : Boston, Massachusetts

