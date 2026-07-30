Inventiva financée jusqu'au deuxième trimestre 2027

La société a fait le point sur son premier semestre 2026 marqué par un renforcement de sa position de trésorerie et le succès de plusieurs opérations de haut de bilan.

Au 30 juin 2026, la société faisait état d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 166,1 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 67,8 millions d'euros sous forme de dépôts à court terme. A titre de comparaison, le groupe disposait au 31 décembre 2025 de 99,3 millions d'euros de trésorerie et de 131,6 millions d'euros de placements à court terme.

Grâce à ces liquidités cumulées et sous réserve du respect de son plan de marche actuel, la direction confirme être en mesure de couvrir ses besoins d'exploitation jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2027.

Sur le plan de l'activité, l'entreprise n'a généré aucun chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2026, contre 4,5 millions d'euros enregistrés sur la même période un an plus tôt.

Ce niveau de revenus nul reflète le profil spécifique de la société, dont le modèle demeure à ce stade axé sur le développement et la finalisation de ses étapes stratégiques avant de retrouver une dynamique commerciale récurrente.