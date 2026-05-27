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Intuit dans le vert avec des propos favorables de Bank of America
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 16:00

Intuit gagne 0,9% à 307 USD en début de séance à Wall Street, aidé par Bank of America qui reprend un suivi à "achat" avec un objectif de cours de 400 USD, "étant donné une franchise de haute qualité dont la valorisation ne reflète pas la solidité des actifs".

"Nous considérons l'IA comme un véritable moteur de croissance malgré la pression sur l'entrée de gamme, soutenant l'expansion de l'aide à la fiscalité et de la suite Intuit Enterprise", affirme la banque américaine dans le résumé de sa note.

BofA valorise l'action de l'éditeur de logiciels pour particuliers et PME sur la base d'un ratio EV ( enterprise value , valeur d'entreprise) sur FCF ( free cash-flow ) de 14 fois, "ce qui reflète une plateforme de haute qualité avec de fortes marges et un positionnement durable".

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