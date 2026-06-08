Intrasense et Guerbet annoncent la certification PMDA au Japon de DUOnco™ Pancreas, un logiciel d’IA conçu pour accompagner l’analyse des régions pancréatiques sur scanner injecté
Montpellier, Villepinte, 8 juin 2026, 17H45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français des solutions d’imagerie médicale enrichies par l’IA facilitant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique, et Guerbet (FR0000032526 GBT), leader mondial de l’imagerie médicale, annoncent que DUOnco™ Pancreas a obtenu sa certification au Japon sous le numéro de certification 308AGBZI00003000 (Classe II, Classification: Program 1 Disease Diagnostic Program, Program for X-ray imaging diagnostic device workstations (JMDN code: 40935012). Avec cette certification, DUOnco™ Pancreas devient à notre connaissance le premier logiciel d’IA centré sur le pancréas à être certifié au Japon.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer